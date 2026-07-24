A Zona Bianca, il programma televisivo di rete 4 condotto da Giuseppe Brindisi, si è tornati a parlare del caso del delitto di Garlasco. In particolare, il padrone di casa ha fatto sentire ai suoi telespettatori un audio - o meglio, la sua trascrizione - di Andrea Sempio in auto da solo il 12 febbraio 2017. Un discorso confuso, che però contribuisce a costruire un quadro psicologico del nuovo indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. "Se tu dici quella mattina ero andato a Vigevano, che poi così. non c'è una ragione perché mi andava di farlo - si sente nell'audio di Sempio -. La cosa che.dicono: 'eh ma quella cosa qui non è normale'. Però ci sono delle cose che sono oggettive e delle cose che sono soggettive. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Andrea Sempio, delirio in auto: "Alle 10 del mattino... sono alcolista adesso?"

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