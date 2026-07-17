Nelle prime ore di venerdì, alcuni coloni israeliani mascherati e armati di bastoni e sassi hanno attaccato la città di Sinjil in Cisgiordania, lanciando pietre contro i residenti palestinesi, che hanno risposto con la stessa modalità.

Alcuni coloni israeliani mascherati e armati di bastoni e sassi hanno attaccato la città di Sinjil, in Cisgiordania, nelle prime ore di venerdì. Il gruppo ha lanciato pietre contro i residenti palestinesi, che hanno risposto allo stesso modo. L’attacco è stato confermato dal sindaco di Sinjil, Moataz Tawafsha. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Cisgiordania: guerriglia tra coloni israeliani e palestinesi nella città di Sinjil

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Anna Foa, Senza pace. Storia del conflitto israelo-palestinese

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