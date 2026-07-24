Amici 26 nuove discipline e aggiunta di un professore? Chi potrebbe essere

Amici 26 sta valutando l’introduzione di nuove discipline, tra cui lo sport, e la possibilità di aggiungere un nuovo insegnante al cast. Si parla di modifiche al format e di materie inedite che potrebbero influenzare il percorso degli studenti. Non ci sono ancora conferme ufficiali, ma le voci indicano un possibile cambiamento nel programma per questa stagione.

Amici 26 si prepara a una possibile rivoluzione tra nuove discipline, insegnanti e cambiamenti nel format. Il talent di Maria De Filippi potrebbe aprirsi anche allo sport, con l’introduzione di materie inedite che cambierebbero il percorso degli allievi. Di conseguenza potrebbero essere aggiunti al cast dei professori nuove figure ed emerge il primo nome a riguardo! L’arrivo delle discipline sportive. Tra le novità più discusse legate ad Amici 26 c’è l’introduzione delle discipline sportive. L’indiscrezione, anticipata da Giuseppe Candela, ha trovato conferma anche nelle parole di Gabriele Parpiglia, che ha parlato apertamente dell’arrivo di attività come la boxe all’interno della scuola. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

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