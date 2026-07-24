America’s Cup 2027 protocollo d’Intesa tra il Ministro per lo Sport e la Città Metropolitana di Napoli

Da 2anews.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È stato firmato un protocollo d’intesa tra il Ministro per lo Sport e la Città Metropolitana di Napoli in vista dell’America’s Cup 2027. Contestualmente, si terrà il Festival delle Ville Vesuviane dal 26 al 29 luglio, con eventi tra cui rappresentazioni di “Scarpetta” e “Filumena”, oltre allo spettacolo dei Carmina Burana di Orff. La manifestazione si svolgerà tra Pittsburgh e Arce.

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Festival delle Ville Vesuviane, dal 26 al 29 luglio il gran finale tra Scarpetta, Filumena e la potenza dei Carmina Burana di Orff Festival delle Ville Vesuviane, dal 26 al 29 luglio il gran finale tra Scarpetta, Filumena e la potenza dei Carmina Burana di Orff Da Pittsburgh ad Arce. Kevin Konn diventa Bakery Chef e porta la filosofia Polselli negli Stati Uniti Festival delle Ville Vesuviane, dal 26 al 29 luglio il gran finale tra Scarpetta, Filumena e la potenza dei Carmina Burana di Orff Da Pittsburgh ad Arce. Kevin Konn diventa Bakery Chef e porta la filosofia Polselli negli Stati Uniti. 🔗 Leggi su 2anews.it

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