Amazon Cargo pronta ad abbandonare Malpensa? L’ipotesi è sul tavolo i sindacati già sul piede di guerra

Notizia in breve

Il 24 luglio 2026 si è diffusa la notizia che Amazon Cargo potrebbe trasferire le sue attività da Malpensa a Brescia. La notizia ha provocato reazioni tra i sindacati, che si sono subito mobilitati. Attualmente, non ci sono comunicazioni ufficiali da parte dell’azienda, ma il possibile spostamento ha generato preoccupazioni sui posti di lavoro. Le discussioni tra le parti sono ancora in corso.