Amazon Cargo pronta ad abbandonare Malpensa? L’ipotesi è sul tavolo i sindacati già sul piede di guerra
Il 24 luglio 2026 si è diffusa la notizia che Amazon Cargo potrebbe trasferire le sue attività da Malpensa a Brescia. La notizia ha provocato reazioni tra i sindacati, che si sono subito mobilitati. Attualmente, non ci sono comunicazioni ufficiali da parte dell’azienda, ma il possibile spostamento ha generato preoccupazioni sui posti di lavoro. Le discussioni tra le parti sono ancora in corso.
Malpensa (Varese), 24 luglio 2026 – Il trasferimento delle attività cargo di Amazon da Malpensa a Brescia accende lo scontro sindacale e fa scattare l'allarme occupazionale. A rischio ci sarebbero circa 200 lavoratori di BCube-Mle, mentre le organizzazioni sindacali denunciano una decisione destinata ad avere pesanti ricadute sociali e annunciano battaglia. Dal prossimo 8 settembre, infatti, l'handling merci del colosso dell'e-commerce lascerà lo scalo varesino. Una scelta che, pur riguardando una quota limitata del traffico cargo complessivo di Malpensa – pari a circa il 2,5% – potrebbe avere conseguenze significative per i dipendenti direttamente coinvolti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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