Alopecia la scienza riscopre un antico rimedio cinese
La perdita di capelli causata dall'alopecia androgenetica si manifesta con un progressivo assottigliamento dei follicoli piliferi, portando a capelli sempre più sottili e corti. La crescita si rallenta e, in alcuni casi, si arresta del tutto. Recentemente, la scienza ha riscoperto un antico rimedio cinese, anche se non sono stati forniti dettagli specifici sul suo utilizzo o efficacia.
La perdita di capelli legata all'alopecia androgenetica, nota anche come calvizie, si manifesta di solito con un restringimento progressivo dei follicoli: capelli sempre più sottili e corti, fino a un rallentamento della crescita che in alcuni casi si ferma del tutto. Per contrastarla oggi si ricorre soprattutto a due farmaci, la finasteride, che agisce sugli ormoni coinvolti nel restringimento dei follicoli, e il minoxidil, applicato sul cuoio capelluto per stimolarne la crescita. Funzionano, ma non per tutti: la finasteride è stata collegata a disfunzioni sessuali, il minoxidil può irritare la pelle. Per questo, la medicina continua a cercare un'alternativa che comporti meno effetti collaterali. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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