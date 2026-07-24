alopecia la scienza riscopre un antico rimedio cinese

Notizia in breve

La perdita di capelli causata dall'alopecia androgenetica si manifesta con un progressivo assottigliamento dei follicoli piliferi, portando a capelli sempre più sottili e corti. La crescita si rallenta e, in alcuni casi, si arresta del tutto. Recentemente, la scienza ha riscoperto un antico rimedio cinese, anche se non sono stati forniti dettagli specifici sul suo utilizzo o efficacia.