Almeno dieci persone sono state uccise in un attacco russo su un’esposizione di droni vicino a Kiev

Almeno dieci persone sono state uccise e circa un centinaio ferite in un attacco missilistico russo su un’esposizione di droni vicino a Kiev. L’attacco è avvenuto venerdì, colpendo un’area aperta dove si svolgeva l’evento. Non sono stati forniti dettagli sulle modalità dell’attacco o sui responsabili. La zona interessata si trova nelle vicinanze della capitale ucraina. La notizia è stata confermata da fonti ufficiali.

Almeno 10 persone sono state uccise e un centinaio sono rimaste ferite in un attacco missilistico russo che venerdì ha colpito un’esposizione di droni vicino alla capitale ucraina Kiev. La principale associazione di categoria ha detto che all’evento stavano partecipando «rappresentanti dell’industria della difesa», cioè presumibilmente civili impiegati nel settore. Non ci sono notizie di funzionari militari o governativi ucraini uccisi. L’attacco è avvenuto dopo che le forze armate ucraine nei giorni scorsi hanno compiuto vari attacchi contro alcuni grossi magazzini di Wildberries, la principale piattaforma di e-commerce russa. L’Ucraina ritiene che l’azienda sia coinvolta nelle forniture militari e di droni all’esercito russo e spera con questi attacchi di danneggiare l’economia del paese. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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