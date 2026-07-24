Allegri valuta la permanenza di due azzurri inseriti tra gli esuberi
L'allenatore del Napoli sta analizzando la rosa e potrebbe decidere di confermare due giocatori considerati in uscita. La decisione riguarda alcuni elementi che erano dati in partenza, ma che potrebbero rimanere in rosa e competere per il posto nella prossima stagione. La scelta sarà presa nelle prossime settimane, in base alle valutazioni tecniche e alle esigenze del team. Non sono stati comunicati dettagli ufficiali sui nomi coinvolti.
Tempo di scelte per il nuovo allenatore del Napoli Max Allegri. L’allenatore ex Milan sta valutando la rosa, e c’è la possibilità che alcuni elementi dati per partenti, possano restare all’ombra del Vesuvio e giocarsi le proprie carte per la prossima stagione. Infatti, secondo quanto riportato dal quotidiano La Repubblica, il nuovo allenatore sta rivedendo diverse gerarchie ereditate dalla gestione di Antonio Conte, rivalutando alcuni calciatori che sembravano destinati a lasciare gli azzurri. Tra le novità evidenziate dal quotidiano c’è il ritorno di Alex Meret come prima scelta tra i pali, davanti a Vanja Milinkovic-Savic, che invece era diventato il titolare nelle idee di Conte. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
Domenico La Marca a 1 Football Club - 7/7/2026
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