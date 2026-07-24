allegri valuta la permanenza di due azzurri inseriti tra gli esuberi

Notizia in breve

L'allenatore del Napoli sta analizzando la rosa e potrebbe decidere di confermare due giocatori considerati in uscita. La decisione riguarda alcuni elementi che erano dati in partenza, ma che potrebbero rimanere in rosa e competere per il posto nella prossima stagione. La scelta sarà presa nelle prossime settimane, in base alle valutazioni tecniche e alle esigenze del team. Non sono stati comunicati dettagli ufficiali sui nomi coinvolti.