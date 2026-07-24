Un nuovo rapporto dell’Osservatorio ANBI sulle risorse idriche evidenzia come il Paese stia vivendo una serie di crisi continue, tra tempeste, siccità, incendi e ondate di calore estremo. Secondo il documento, questa sequenza di eventi estremi sta diventando la norma e le persone si stanno abituando a convivere con queste emergenze. La situazione riguarda tutte le regioni e rappresenta un quadro di crisi idrica e ambientale che si protrae nel tempo.

Il susseguirsi di crisi è la nuova normalità alla quale ci stiamo rassegnando. A confermarlo è il report dell’Osservatorio ANBI sulle risorse idriche, che fotografa un Paese diviso tra tempeste, siccità, incendi e caldo estremo. Dopo settimane di alta pressione, una tempesta “V-shaped” ha attraversato il Nord, dal bacino del Po alla fascia centro-settentrionale dell’Adriatico, con raffiche oltre i cento chilometri orari, grandine grossa e allagamenti. Chicchi grandi come arance, del peso di oltre mezzo chilo e scagliati a più di 170 chilometri orari, hanno sfondato parabrezza, devastato frutteti e serre e provocato feriti. Molte regioni settentrionali e centrali fanno i conti con nubifragi e “downburst”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Allarme Anbi: “Ci stiamo rassegnando alle crisi come normalità”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Riserve idriche, Anbi: «Nord sull’orlo di una crisi. Nel Sud si registra sovrabbondanza»Le riserve idriche nel Nord Italia sono ormai vicine a livelli critici, mentre nel Sud si registra un eccesso di acqua nelle riserve.

Buco nella sanità, l?allarme dei medici: «Stop alle assunzioni un disastro. Decaro non ci ha coinvolti»I medici della regione hanno espresso preoccupazione riguardo alle recenti decisioni sulla sanità, in particolare sull’impossibilità di effettuare...

Argomenti più discussi: Fiumi e laghi in forte sofferenza: l’allarme Anbi e cosa rischia l’Italia; Siccità, allarme Anbi: verso emergenza idrica al Nord, fiumi dimezzati; Rete idraulica sotto stress: Anbi lancia l’allarme per la stagione; Bassa Padovana in ginocchio per la siccità: perso oltre il 50% del mais non irriguo.

Fiumi e laghi in forte sofferenza: l’allarme Anbi e cosa rischia l’ItaliaL’Anbi lancia l’allarme: Po -39%, Adige -55%, laghi sotto media. Dati regione per regione e perché servono subito investimenti sulla rete idrica. soldionline.it