Alla frontiera di Ventimiglia è allarme per la carenza di agenti | Una sola volante fino a Imperia e due operatori alla frontiera

Alla frontiera di Ventimiglia, un solo veicolo di pattuglia è assegnato per turno, mentre sono presenti due operatori per gestire fino a quindici riammissioni dalla Francia. Il sindacato di categoria ha segnalato questa situazione come critica, evidenziando la carenza di agenti. Nel frattempo, in Parlamento, il governo ha presentato un piano di assunzioni nella Polizia di Stato.

Una sola volante per turno a presidiare una città di confine e soltanto due operatori impegnati a gestire fino a quindici riammissioni dalla Francia. È l’allarme lanciato dal Silp Cgil di Imperia, mentre alla Camera nella mattinata di oggi, 24 luglio, il governo rivendicava il piano di assunzioni nella Polizia di Stato. Sullo sfondo, però, organici ai minimi degli ultimi tredici anni: secondo i dati illustrati dal deputato di Azione, Fabrizio Benzoni, nel 2025 gli agenti in tutta Italia sono scesi a 96.186 unità, contro le circa 100mila unità del 2013. Numeri che, secondo opposizione e sindacati, smentiscono la narrazione dell’esecutivo e si riflettono direttamente sul territorio. 🔗 Leggi su Open.online

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