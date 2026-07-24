Una bambina di circa sei anni è morta in una piscina privata. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause dell’incidente, che si sarebbe verificato durante un momento di svago in un’abitazione privata. La famiglia ha chiamato i soccorsi immediatamente, ma i tentativi di rianimarla sono stati vani. La salma è stata sequestrata per gli accertamenti. Nessuna informazione è stata resa nota riguardo a eventuali responsabilità o circostanze specifiche dell’accaduto.

Il dramma che ha colpito la famiglia della piccola Alice Ferrari ha lasciato un segno profondo nell’ opinione pubblica e nelle comunità coinvolte. La tragedia, consumatasi a seguito di un tragico incidente avvenuto nella piscina di uno stabilimento balneare a Sestri Levante, si è conclusa nel modo più doloroso con la scomparsa della bambina di soli undici anni presso l’ ospedale Gaslini di Genova. Questo evento ha generato un’ ondata di commozione sincera che ha unito idealmente la riviera ligure al territorio bergamasco, culminando in una cerimonia funebre caratterizzata da una partecipazione vasta, silenziosa e profondamente addolorata. L’ultimo saluto ad Alice nella sua comunità. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Alice morta in piscina, la notizia poco fa: straziante!

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