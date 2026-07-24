In Algeria, nelle ultime 24 ore si sono verificati 159 incendi che hanno colpito foreste e coltivazioni. La Protezione Civile ha riferito che tra il 23 e il 24 luglio sono stati registrati numerosi roghi in diverse zone del paese. Le operazioni di spegnimento sono in corso, con interventi di squadre specializzate per contenere la diffusione del fuoco. La situazione è considerata emergenziale.

Incendi in Algeria: Situazione Attuale e Interventi della Protezione Civile. La situazione degli incendi in Algeria. Secondo il report ufficiale della Protezione Civile algerina, il 23 e 24 luglio 2026 hanno registrato un allarmante totale di 159 incendi in varie aree del paese. Gli incendi hanno colpito boschi, foreste, aree agricole e palmeti, portando le autorità a intensificare gli interventi. La Protezione Civile ha comunicato che, delle fiamme segnalate, 141 incendi sono stati completamente estinti, mentre 18 roghi sono ancora in corso, con gli sforzi di spegnimento attivi in diverse wilaya. Località colpite dagli incendi. Gli incendi attivi riguardano province come Annaba, Souk Ahras, Skikda, Bouira, El Tarf, Jijel, Costantina, Béjaïa, Saïda, Mila, Médéa e Tizi Ouzou. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Algeria: 159 incendi in 24 ore devastano foreste e coltivazioni. Emergenza ambientale in corso.

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