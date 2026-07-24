Un uomo ha perso la vita durante un intervento di soccorso. Era un soccorritore impegnato in un’operazione di salvataggio, quando è stato colpito da un incidente sul campo. L’evento si è verificato mentre cercava di mettere in sicurezza una persona in pericolo. La sua morte è stata confermata dai soccorritori presenti. Al momento, le autorità stanno indagando sulle circostanze dell’incidente.

Ci sono uomini che fanno del proprio lavoro una missione. Uomini che, ogni giorno, affrontano il fuoco, il pericolo e l’incertezza con un solo obiettivo: salvare vite umane. Alessandro Marchi, vigile del fuoco del comando provinciale di Caltanissetta, è uno di loro. Ha perso la vita mentre era impegnato nello spegnimento di un vasto incendio a San Cataldo, colto da un malore durante il servizio. Aveva 59 anni. La sua scomparsa lascia un vuoto immenso non solo tra i colleghi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ma in tutto il Paese. Perché quando cade un servitore dello Stato mentre compie il proprio dovere, l’Italia intera perde un pezzo del suo cuore. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Alessandro Marchi, l’eroe che ha dato la vita per gli altri: grazie per il tuo sacrificio

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