Alec Ross | L' Italian Dream esiste già ma non verrà da guru e politica
(Adnkronos) - L'Italia è il sogno degli stranieri, ma fatica a immaginare il proprio. È da questa contraddizione che parte The Italian Dream, il nuovo libro di Alec Ross pubblicato da Feltrinelli. Americano con radici familiari abruzzesi, già consigliere per l'innovazione di Hillary Clinton e Barack Obama, imprenditore, investitore e docente alla Bologna Business School, Ross prova a fare qualcosa di ambizioso e, per sua stessa ammissione, provocatorio: offrire agli italiani non un programma politico, ma uno specchio nel quale guardarsi. Il punto di partenza è il confronto con il Sogno Americano, la promessa secondo cui chi lavora duramente e rispetta le regole può migliorare la propria condizione e offrire ai figli opportunità superiori a quelle ricevute. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Esiste ancora il dualismo sinistra-destra
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