Il 15 luglio, una forte ondata di maltempo ha abbattuto alberi lungo il Percorso Sole di Vignola, rendendo alcuni tratti impraticabili per pedoni e ciclisti. La vegetazione caduta blocca o ostacola parzialmente il percorso, che rimane chiuso in alcune sezioni. La situazione è ancora visibile, con alberi e rami abbattuti che coprono i sentieri. Nessuna informazione su interventi di rimozione o ripristino è stata comunicata.

Gli effetti della breve ma molto intensa ondata di maltempo del 15 luglio scorso sono ancora del tutto evidenti nel Percorso Sole di Vignola, dove alcuni tratti dei sentieri per pedoni e ciclisti sono del tutto o in parte impediti dalla vegetazione che è rovinata a terra. A fare il punto della situazione è stato l’altro giorno l’ex assessore Andrea Paltrinieri sul suo blog "Amare Vignola", dove scrive tra l’altro: "E’ fuori dalla vista della maggioranza dei vignolesi, ma la scena è impressionante. Lungo il percorso natura, nel tratto tra Vignola ed il ponte della ferrovia (circa 400 metri prima del ponte), un’area boschiva di circa un ettaro (un quadrato di 100 metri di lato), è stata colpita con forza dal vento scatenatosi con il temporale di mercoledì 15 luglio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Alberi caduti, Percorso Sole impraticabile"

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