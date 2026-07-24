Alba Parietti ha condiviso su Instagram alcune foto della sua terrazza vista mare, suscitando numerosi commenti di ammirazione e invidia tra i follower. La terrazza si trova in una località estiva nota e si distingue per la vista panoramica sul mare. La showgirl ha spesso parlato delle sue estati a Ibiza, descrivendo le esperienze e i momenti di relax trascorsi in quella location. Le immagini pubblicate mostrano un ambiente arredato con cura, con vista sull’acqua e un’atmosfera che richiama l’estate.

Le estati a Ibiza di Alba Parietti sono leggendarie e lei ogni anno ci svela dettagli che ci fanno sognare. Così, quando ha condiviso su Instagram le foto della sua magnifica terrazza, sono arrivati migliaia di commenti di invidia positiva perché tutti vorremmo essere lì. Alba Parietti, la terrazza vista mare a Ibiza. Come ogni estate da diverso tempo a questa parte, Alba Parietti ci delizia con le sue foto da Ibiza. A volte sono suoi selfie in bikini o costume mozzafiato, altre volte è protagonista la meravigliosa casa in cui soggiorna dove ogni ambiente è arredato con oggetti di design e dettagli ricercati. Il bianco e l’azzurro sono i colori dominanti e lo stile occidentale incontra suggestioni orientali. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Alba Parietti, la terrazza vista mare che fa invidia a tutti: “Il massimo della felicità”

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