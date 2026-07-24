Durante il Tour de France si nota una crescente attenzione ai calzini indossati dai ciclisti, diventati oggetto di discussione tra appassionati e media. La scelta di questo accessorio ha attirato l’interesse per via di modelli specifici e colori particolari, che hanno suscitato curiosità tra gli spettatori. La tendenza si è diffusa sui social e tra gli esperti di ciclismo, portando a un incremento della popolarità di determinati calzini tra i fan.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Mentre il gruppo della Gran Boucle (il Tour de France ) ondeggia sulle rampe delle Alpi francesi e i telecronisti si sgolano su scatti e distacchi, da qualche stagione a questa parte una fetta non trascurabile del pubblico segue il Tour con un occhio rivolto all'outfit. Perché se c'è una cosa su cui il ciclismo su strada ha sviluppato un'ortodossia degna dell'Alta Moda, è l' altezza del calzino. Già. Non lo shorts e nemmeno la maglia attillata, non il casco,... 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Al Tour de France c'è una nuova ossessione per i calzini dei ciclisti

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