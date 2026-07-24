Al Parco di Pinocchio Mostra multimediale eventi e dimostrazioni

Da quotidiano.net 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Al Parco di Pinocchio è in corso una mostra multimediale che include eventi e dimostrazioni. L’area ospita diverse attività legate alla figura di Pinocchio, con spazi dedicati a esposizioni e spettacoli dal vivo. La manifestazione si svolge in più giornate e prevede anche interventi didattici per i visitatori. L’iniziativa è rivolta a famiglie e appassionati, offrendo un’occasione di approfondimento e intrattenimento.

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“Quanta fretta, ma dove corri, dove vai?“ canta Edoardo Bennato nella celebre canzone ’Il gatto e la volpe’. Ci sarebbe da rispondere, senza esitazioni, “Vado al Parco di Pinocchio!“. Eh sì, e non solo perché nel 2026 ricorrono i 70 anni del Parco dedicato al burattino più famoso del mondo e il bicentenario della nascita del babbo (leggi come creatore) di Pinocchio, Carlo Lorenzini; ma perché oltre alle attrazioni sempre presenti, i mesi estivi si confermano ricchi di appuntamenti sia per il Parco che per lo Storico Giardino Garzoni di Collodi. Accanto agli eventi che da anni caratterizzano l’estate collodiana, il calendario 2026 accoglie nuove iniziative dedicate proprio ai due importanti anniversari. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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