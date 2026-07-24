al parco di pinocchio mostra multimediale eventi e dimostrazioni

Notizia in breve

Al Parco di Pinocchio è in corso una mostra multimediale che include eventi e dimostrazioni. L’area ospita diverse attività legate alla figura di Pinocchio, con spazi dedicati a esposizioni e spettacoli dal vivo. La manifestazione si svolge in più giornate e prevede anche interventi didattici per i visitatori. L’iniziativa è rivolta a famiglie e appassionati, offrendo un’occasione di approfondimento e intrattenimento.