Aiutatemi! Morte Fakir | la rivelazione sconvolgente arriva solo adesso

Da thesocialpost.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nuovi dettagli sono stati resi noti sulla morte di Abderrahim Fakir, al centro di un’indagine avviata dalla Procura di Bologna. La procura sta analizzando le circostanze che hanno portato alla sua morte, ma finora non sono stati forniti ulteriori elementi pubblici sulla vicenda. La polizia sta continuando le verifiche e le indagini per chiarire quanto accaduto.

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Emergono nuovi elementi sulla vicenda di Abderrahim Fakir, l’uomo al centro dell’inchiesta della Procura di Bologna, che punta a fare piena luce sulle circostanze della sua morte. Dalla ricostruzione degli ultimi mesi della sua vita emerge un quadro di disagio psicologico e di richieste di aiuto che, secondo quanto riferito dal legale della famiglia, non avrebbero trovato un percorso di presa in carico da parte dei servizi psichiatrici ospedalieri. Pur non risultando seguito dal sistema di assistenza psichiatrica, Fakir si era infatti rivolto a una struttura sanitaria poche settimane prima della sua morte. Un episodio che oggi assume un peso... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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Temi più discussi: Morte Fakir, dal fermo al decesso fino agli scontri. Cos'è successo; Bologna, muore ammanettato dalla polizia, i pm: Fatti estesi rispetto al video, al vaglio 2 agenti; Morte Fakir, in esclusiva il video dei momenti precedenti l'intervento della polizia; Così è morto Fakir: l'arrivo della volante, l'ambulanza senza medico, i soccorritori fermi fino all'ok dei poliziotti. Quegli ultimi 38 minuti.

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