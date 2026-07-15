diana scomparsa a 15 anni oggi la rivelazione sconvolgente

Notizia in breve

Una ragazza di 15 anni è scomparsa da circa un mese. La famiglia non ha ancora ricevuto notizie e le ricerche continuano senza esito. Le autorità hanno avviato indagini e diffuso l’appello pubblico. Nessuna pista è ancora esclusa. La ragazza non ha lasciato messaggi e il suo telefono risulta spento. La comunità si mobilita per aiutare nelle ricerche. La famiglia resta in attesa di chiarimenti.