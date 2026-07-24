ai dettagli la cessione di due azzurri al genoa di de rossi

Due giocatori della squadra sono in uscita e potrebbero trasferirsi al Genoa di De Rossi. La dirigenza partenopea sta lavorando per cedere Nosa Obaretin e Christian Garofalo, con l’obiettivo di alleggerire la rosa di Allegri. La trattativa è in fase avanzata, secondo quanto riportato da SkySport. Nessuna comunicazione ufficiale è ancora arrivata, ma le operazioni sembrano prossime alla definizione.

La dirigenza partenopea è pronta a piazzare due colpi in uscita per alleggerire la rosa di Allegri. Come evidenzia la redazione di SkySport, sul tavolo ci sono i nomi di Nosa Obaretin e Christian Garofalo. Il primo potrebbe trasferirsi al Genoa con la formula del prestito con diritto di riscatto, fissato intorno ai 2,5 milioni di euro, mentre per Garofalo si lavora a un trasferimento a titolo definitivo. I contatti tra i due club proseguono con l’obiettivo di arrivare alla chiusura dell’operazione. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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