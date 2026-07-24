Una rapina violenta ai danni di una donna anziana è avvenuta mercoledì 22 luglio all’interno di una stazione della metropolitana di Milano. L’episodio è stato ripreso integralmente dalle telecamere di videosorveglianza presenti nella stazione, che hanno documentato ogni fase dell’aggressione, restituendo un quadro chiaro e inequivocabile di quanto accaduto. Il tuo browser non supporta il tag video. La dinamica dell’aggressione nel corridoio della stazione. Le immagini mostrano la vittima, una donna anziana con un vestito verde e una borsa a tracolla, mentre cammina lungo il corridoio della stazione in direzione delle scale, in quello che sembra un tragitto quotidiano come tanti altri. 🔗 Leggi su Urbanpost.it

© Urbanpost.it - Aggredita e derubata in metropolitana: cosa mostrano le telecamere

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