Tay Melo ha chiesto di lasciare la AEW e il presidente della compagnia ha confermato che le concederà la rescissione del contratto. Durante una conferenza stampa, ha spiegato che la wrestler desidera allontanarsi non solo dalla AEW, ma anche dal mondo del wrestling. Non sono stati forniti dettagli su altre motivazioni o piani futuri. La decisione è stata comunicata ufficialmente in seguito alla richiesta di Melo.

Tay Melo ha chiesto di lasciare la AEW e Tony Khan ha confermato che le concederà rescissione del contratto. Il presidente della AEW ha rivelato, nel corso della media call di AEW Redemption, che la wrestler ha espresso la volontà di allontanarsi non solo dalla compagnia, ma anche dal mondo del wrestling. Khan ha inoltre smentito le voci secondo cui Melo avrebbe richiesto l’uscita dalla compagnia già nel 2025, chiarendo che la decisione è stata presa soltanto poche settimane fa, dopo l’episodio di AEW Collision del 6 giugno: “Con Tay c’era del vero dietro alle voci, ma molti stavano raccontando la storia nel modo sbagliato. Che senso ha?” ha dichiarato Khan. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - AEW: Tay Melo pronta a lasciare la AEW, Tony Khan conferma l’addio e spiega il motivo

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