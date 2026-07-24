L’aeroporto di Grottaglie torna al centro del dibattito politico, con un appello a condividere una strategia comune per il suo rilancio. Il coordinatore provinciale di un partito ha sottolineato l’importanza di unitarietà di intenti tra istituzioni e forze politiche per valorizzare lo scalo, considerato strategico per la zona. Nessun dettaglio sulle azioni specifiche o sui soggetti coinvolti.

Tarantini Time Quotidiano L’aeroporto di Grottaglie torna al centro del confronto politico. A intervenire è Nicola Spinelli, coordinatore provinciale di PER Taranto, che lancia un appello affinché istituzioni e forze politiche condividano una strategia comune per il rilancio dello scalo “Marcello Arlotta”. Secondo Spinelli, l’aeroporto rappresenta un’infrastruttura fondamentale per lo sviluppo del territorio e richiede una visione condivisa che superi divisioni e appartenenze politiche. “Sull’Aeroporto di Grottaglie-Taranto serve una vera e propria unità d’intenti, parliamo di un bene fondamentale per tutta la nostra comunità, uno snodo strategico su cui sono stati investiti ben 9 milioni di euro di fondi pubblici. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Aeroporto di Grottaglie, Spinelli: “Serve unità d’intenti per rilanciare uno scalo strategico”

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