E' morto all’età di 81 anni Angelo Spartano, imprenditore pugliese noto per aver fondato con i fratelli l’azienda Gessyca Gelati. Spartano è stato anche protagonista di successi sportivi, tra cui il primo scudetto della pallamano di Conversano. La sua scomparsa è stata comunicata dai familiari. Non sono stati resi noti dettagli sulle circostanze della morte.

Si è spento all’età di 81 anni Angelo Spartano, l’imprenditore pugliese che fondò, insieme ai fratelli Paolo e Franco, la storica azienda Gessyca Gelati. Da tempo Spartano lottava contro una malattia che ne aveva segnato gli ultimi anni di vita e lo aveva allontanato dalla scena pubblica. La sua è stata una parabola di successo e intuizione commerciale. Partito giovanissimo con la gestione di un bar, ha successivamente guidato la trasformazione del piccolo laboratorio gastronomico di via Iaia a Conversano in un colosso della distribuzione di gelati in più regioni d’Italia. L’idea della Gessyca risale al 1978, poi ufficializzata come S.r.l. 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

© Bari.corriere.it - Addio al «re dei gelati» Angelo Spartano. Dai successi di Gessyca a quelli del primo scudetto della pallamano di Conversano

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