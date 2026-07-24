Marco Pietraccini, giovane padre di Foligno, è deceduto ieri pomeriggio a causa di una malattia. La famiglia ha avviato una raccolta fondi per sostenere la moglie e il figlio. La notizia è stata confermata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sulle cause o sul percorso sanitario. La comunità locale si è unita nel cordoglio, mentre la campagna di solidarietà continua.

FOLIGNO Il dolore prende il posto della speranza. Marco Pietraccini, il giovane papà folignate di cui abbiamo scritto su queste pagine, è morto ieri pomeriggio. Fino all’ultimo gli sono rimast accanto la famiglia, gli amici e l’intera comunità, con una straordinaria ondata di affetto e solidarietà. Proprio ieri avevamo raccontato la raccolta fondi in suo sostegno. Oltre mille persone hanno scelto di tendere una mano a Marco, alla compagna Noemi e al loro bambino, raccogliendo in una settimana 53mila euro per dargli una nuova speranza di cura. A dare la terribile notizia sono stati gli amici più stretti, gli stessi che avevano promosso il crowdfunding per sostenere la giovane famiglia in un momento tanto difficile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Addio al dolce Marco, ucciso dalla malattia. La raccolta fondi prosegue per moglie e figlio

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FULLHe Thought She Left for Money—Until He Found Their Daughter Five Years Later

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