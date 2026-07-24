È morta Valentina Falco, fondatrice del progetto “La donna a caso”, che smontava gli stereotipi di genere nei media. Sulla sua pagina aveva scritto: “Ieri è morta una donna a caso. Non una, La donna a caso. Quella che ogni tanto vince il Nobel, va nello spazio o è a capo della Bce”. La sua iniziativa mirava a evidenziare come vengono rappresentate le donne nel linguaggio giornalistico.

“Ieri è morta una donna a caso. Cioè non una, La donna a caso. Quella che ogni tanto vince il Nobel, va nello spazio o è a capo della Bce. Questa donna a caso si chiama Valentina Falco, e ha sempre preferito non dirlo perché si era fatta paladina di tutte quelle Stefi, Marti, Vale che nonostante compissero imprese importanti, curassero malattie, dirigessero aziende o consigli governativi, restavano per i giornali le ragazze, le cuginette, tizie qualunque da chiamare per nome o per diminutivo.” Inizia così il saluto della scrittrice Teresa Cinque a Valentina Falco, ideatrice della pagina Instagram ladonnaacaso, che negli ultimi sei anni aveva creato una community di 100mila follower grazie al suo lavoro di decostruzione del linguaggio sessista sui media italiani. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Addio a Valentina Falco, fondatrice del progetto “La donna a caso”. Sulla sua pagina smontava gli stereotipi sessisti nel linguaggio dei media

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