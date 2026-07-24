Adamant le amichevoli Il 12 settembre con Imola un Memorial per Pulidori
Il 12 settembre si svolgerà un Memorial dedicato a Pulidori a Imola, con la partecipazione di sette partite amichevoli confermate in meno di un mese. L’Adamant si prepara per la stagione che inizia il 10 agosto alla Bondi Arena. Il calendario della preseason è stato reso pubblico, annunciando le sfide che anticipano l’esordio ufficiale.
Sette amichevole confermate in meno di un mese. L’Adamant si avvicina al via della stagione, il prossimo 10 agosto alla Bondi Arena, e rende pubblico il programma della sua preseason. La prima uscita è fissata per mercoledì 26 agosto al palasport contro la Virtus Imola, formazione appena retrocessa in B2, con replica fissata sabato 29 contro Vicenza, sempre a Ferrara. Si andrà poi a Cremona per affrontare la Juvi, compagine di A2, sabato 5 settembre, poi mercoledì 9 a Ravenna contro i romagnoli inseriti nell’altro girone rispetto alla formazione allenata da Bianchi. Sabato 12 settembre alla Bondi Arena, lo scrimmage più sentito, dedicato al compianto diesse Andrea Pulidori (foto), contro l’Andrea Costa Imola. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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