acf arezzo ecco il programma della preparazione precampionato

Notizia in breve

L’ACF Arezzo ha annunciato il calendario della preparazione precampionato per la stagione 2026-2027. La squadra inizierà gli allenamenti il 24 luglio e proseguirà fino all’inizio delle competizioni ufficiali. La preparazione prevede sessioni di allenamento quotidiane, test fisici e amichevoli. La società non ha comunicato date specifiche per le partite di precampionato. La squadra si radunerà presso la sede centrale e si sposterà in diverse location per le varie fasi di preparazione.