ACF Arezzo ecco il programma della preparazione precampionato
L’ACF Arezzo ha annunciato il calendario della preparazione precampionato per la stagione 2026-2027. La squadra inizierà gli allenamenti il 24 luglio e proseguirà fino all’inizio delle competizioni ufficiali. La preparazione prevede sessioni di allenamento quotidiane, test fisici e amichevoli. La società non ha comunicato date specifiche per le partite di precampionato. La squadra si radunerà presso la sede centrale e si sposterà in diverse location per le varie fasi di preparazione.
Arezzo, 24 luglio 2026- ACF Arezzo comunica il programma della preparazione precampionato della Prima Squadra in vista della stagione sportiva 202627. Le amaranto si ritroveranno giovedì 30 luglio per l'inizio della preparazione estiva. Fino a domenica 2 agosto, la squadra si allenerà presso il Campo Sportivo "Giulio Gori" di Palazzo del Pero con sedute mattutine, in programma dalle ore 9:30 alle ore 11:45. A partire da lunedì 3 agosto, la preparazione proseguirà al campo sportivo "Il Caggio" di Ceciliano. In questa fase sono previste sedute pomeridiane, dalle ore 16:45 alle ore 19:00, oltre a doppie sedute nelle giornate di martedì e giovedì. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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