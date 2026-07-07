Arezzo, 7 luglio 2026 – ACF Arezzo comunica che è stato ufficializzato il tabellone dell’edizione 202627 della Coppa Italia Women. In virtù dei risultati conseguiti nel corso della stagione 202526, la formazione amaranto occupa il 22° posto della graduatoria nazionale e farà il proprio esordio nella competizione nel Primo Turno, in programma nel fine settimana del 19 e 20 settembre. La squadra di Mister Andrea Benedetti o spiterà il Parma, formazione di Serie A Women classificata all’11° posto della graduatoria. Come da tabellone, la vincente affronterà il Milan, sesto classificato nell’ultima stagione di Serie A Women. Entrambe le sfide si disputeranno in gara unica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - ACF Arezzo, ufficializzato il tabellone dell’edizione 2026/27 della Coppa Italia Women

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