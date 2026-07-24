L'agente di Acerbi ha dichiarato che il difensore può essere utile a tutte le squadre di Serie A, dalle più piccole alle grandi. Ha inoltre sottolineato che, dopo le esperienze con Lazio e Inter, le aspettative su di lui sono molto alte, nonostante l’età avanzata.

"Credo che Acerbi possa fare comodo a tutte le società di Serie A, dalle piccole alle grandi. Dopo il percorso fatto con Lazio e Inter le aspettative sono molto alte nonostante l'età avanzata". Così l'agente del difensore ex Inter Federico Pastorello a Sky Sport. "Nel gestire un campione come Acerbi l'unica cosa che non devi avere è la fretta perché rischi di fare scelte avventate quando tra due settimane potresti giocarti il titolo - ha proseguito - Il Sassuolo è l'unica squadra delle non top che avrebbe preso in considerazione perché al Sassuolo ha avuto un cambiamento di vita e ha ricordi bellissimi. Il Sassuolo per lui è un qualcosa di speciale". 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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© Sportmediaset.mediaset.it - Acerbi, parla l'agente: "Futuro? Dopo Lazio e Inter le aspettative sono alte"

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Pastorello: Acerbi può fare comodo a tutti. Ma dopo Lazio e Inter...L'agente del difensore sull'ipotesi Sassuolo: È l'unica squadra non big che avrebbe preso in considerazione, lì ha avuto un cambiamento di vita ... fcinternews.it