acconciatura ed estetica 150mila imprese attendono la nuova legge di settore

Quasi 150mila imprese di acconciatura ed estetica in Italia aspettano l’approvazione della nuova legge di settore. La riforma, attesa da anni, riguarda regole e normative per il settore. Nessun dettaglio sulla data di approvazione, ma la legge è ancora in fase di definizione. Le imprese sperano in un quadro normativo più chiaro e stabile. La legge potrebbe influenzare le attività di molte aziende e professionisti del settore.

Arezzo, 24 luglio 2026 – In Italia quasi 150mila imprese di acconciatur a ed estetica attendono l’approvazione della legge di riforma del settore. Confartigianato, CNA e Casartigiani, che da mesi seguono il percorso del provvedimento, chiedono al Senato di accelerare l’iter del disegno di legge d’iniziativa del senatore Renato Ancorotti, con l’obiettivo di arrivare all’approvazione prima della pausa estiva. Una riforma attesa da anni, pensata per aggiornare una normativa ormai datata e adeguarla alle profonde trasformazioni che hanno interessato il comparto del benessere: dalla crescente specializzazione degli operatori alla necessità di nuove competenze, dalla valorizzazione della formazione al contrasto dell’abusivismo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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