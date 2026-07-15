Una modella, attrice e musicista britannica di 33 anni è apparsa sulla copertina di Playboy. Indossa capelli ricci con un finish leggermente wet, trucco minimale e pelle tatuata molto luminosa. Lo scatto mostra un look sensuale e audace, segnando un cambiamento estetico e creativo.

C ’è una nuova cover girl per l’estate di Playboy, è la camaleontica Cara Delevingne. La modella, attrice e cantante-musicista britannica 33enne, debutta sulla copertina della rivista con uno shooting ad altissimo tasso di sensualità. Diventando anche la prima donna apertamente queer a conquistare la cover del magazine. Cara Delevingne inaugura il Pride Month a West Hollywood: amore e orgoglio queer X Cara Delevingne è la nuova star di Playboy. Tra corsetti in lattice, semi-nudi artistici e l’iconico Bunny suit (che la sorella di Poppy Delevingne indossa dopo Kate Moss nel 2014) il beauty look accompagna perfettamente l’estetica dello shooting. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Criniera riccia con finish leggermente wet, trucco al minimo, pelle tatuata super glowy. La modella, attrice e musicista inaugura una nuova fase creativa ed estetica

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