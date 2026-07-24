Accesso Architettura 2026 2027 | firmato il decreto MUR con oltre 7mila posti Da Milano a Napoli la mappa degli atenei con più disponibilità per le immatricolazioni

Il decreto ministeriale firmato il 24 luglio 2026 stabilisce oltre 7.000 posti disponibili in tutta Italia per i corsi di laurea in Architettura e lauree magistrali a ciclo unico. La ripartizione coinvolge varie città, da Milano a Napoli, e indica le disponibilità di immatricolazione per ogni ateneo. Il provvedimento riguarda la distribuzione nazionale delle iscrizioni e delle possibilità di accesso a questi corsi.

Il Ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha firmato il Decreto Ministeriale n. 950 del 24 luglio 2026, il documento che definisce la ripartizione nazionale delle immatricolazioni ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico in Architettura. L'articolo Accesso Architettura 20262027: firmato il decreto MUR con oltre 7mila posti. Da Milano a Napoli, la mappa degli atenei con più disponibilità per le immatricolazioni . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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