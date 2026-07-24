Abusivismo edilizio via libera agli abbattimenti a Castel Volturno

Da anteprima24.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Giunta Regionale della Campania ha approvato l’uso di 292 mila euro di fondi regionali per abbattere edifici abusivi a Castel Volturno. La delibera n. 405 del 23 luglio ha dato il via libera al Comune per intervenire su strutture irregolari. Le operazioni di demolizione sono state autorizzate con l’obiettivo di rimuovere costruzioni realizzate senza permesso. Nessun dettaglio sui tempi o sui criteri di scelta delle strutture da abbattere.

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Tempo di lettura: 2 minuti La Giunta Regionale della Campania, con delibera n. 405 del 23 luglio scorso, ha autorizzato il Comune di Castel Volturno a utilizzare le risorse derivanti da economie di gara, per un importo pari a 292.192,39 euro, già nella disponibilità dell’ente, per la demolizione di manufatti e immobili abusivi realizzati lungo il litorale domitio. Protocollo. Il provvedimento arriva ad appena 24 ore dalla sottoscrizione del Protocollo d’Intesa tra la Regione Campania e Legambiente Campania, firmato a bordo della Goletta Verde ormeggiata al Borgo Marinari. L’accordo, siglato dal presidente nazionale di Legambiente Stefano... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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