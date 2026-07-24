abusivismo edilizio via libera agli abbattimenti a castel volturno

Notizia in breve

La Giunta Regionale della Campania ha approvato l’uso di 292 mila euro di fondi regionali per abbattere edifici abusivi a Castel Volturno. La delibera n. 405 del 23 luglio ha dato il via libera al Comune per intervenire su strutture irregolari. Le operazioni di demolizione sono state autorizzate con l’obiettivo di rimuovere costruzioni realizzate senza permesso. Nessun dettaglio sui tempi o sui criteri di scelta delle strutture da abbattere.