Abusata nel parco a Milano preso egiziano
Il 4 luglio, nel Parco delle Cave di Milano, una donna che stava facendo jogging è stata violentata da un uomo egiziano. L’aggressore, che ha un volto e un nome, ha commesso il reato durante un’ora di attività sportiva.
Un’ora di sport trasformata in un incubo. Ha un volto e un nome il giovane che lo scorso 4 luglio, al Parco delle Cave di Milano, ha violentato brutalmente una donna mentre stava facendo jogging. Ancora nella mente della vittima sono fissi i frame di quell’aggressione: l’ha scaraventata a terra e poi ha iniziato a palpeggiarla nelle parti intime. Ma nonostante la paura, la trentanovenne di origini straniere è riuscita a reagire urlando e mordendogli una mano in modo da far scappare l’uomo.? Contenuto riservato agli abbonati. su La Verità L'articolo proviene da La Verità. 🔗 Leggi su Laverita.info
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