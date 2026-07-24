Abbiategrasso sgomberata l’ex sede dell’Agenzia delle Entrate Trovati nove abusivi

Da ilgiorno.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le forze dell'ordine hanno sgomberato l’ex sede dell’Agenzia delle Entrate ad Abbiategrasso. Durante l’operazione sono stati trovati nove occupanti abusivi. L’intervento ha coinvolto carabinieri e polizia locale in un’azione congiunta contro le occupazioni di aree dismesse. Nessuno è rimasto sul posto dopo lo sgombero. Le autorità hanno rimosso materiali e recinzioni presenti nell’edificio. L’area è stata messa sotto sequestro.

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Abbiategrasso (Milano), 24 luglio 2026 - Sgombero ad Abbiategrasso, dove carabinieri e polizia locale hanno condotto un’operazione congiunta contro le occupazioni abusive di aree dismesse. Il servizio straordinario di controllo del territorio, disposto dalla locale Compagnia, ha visto impegnati i militari della stazione di Abbiategrasso, supportati dal personale del 3° Reggimento carabinieri Lombardia-Cio e dagli agenti del comando. Nove persone vivevano nell’edificio dismesso. L’intervento si è concentrato sull’ex palazzo dell’Agenzia delle Entrate, in via Puecher, un immobile ormai in stato di abbandono e da tempo occupato abusivamente. All’interno della struttura le forze dell’ordine hanno rintracciato in tutto nove persone, che sono state tutte deferite in stato di libertà per violazione di domicilio e invasione di terreni o edifici. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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