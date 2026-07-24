Abbiategrasso sgomberata l’ex sede dell’Agenzia delle Entrate Trovati nove abusivi
Le forze dell'ordine hanno sgomberato l’ex sede dell’Agenzia delle Entrate ad Abbiategrasso. Durante l’operazione sono stati trovati nove occupanti abusivi. L’intervento ha coinvolto carabinieri e polizia locale in un’azione congiunta contro le occupazioni di aree dismesse. Nessuno è rimasto sul posto dopo lo sgombero. Le autorità hanno rimosso materiali e recinzioni presenti nell’edificio. L’area è stata messa sotto sequestro.
Abbiategrasso (Milano), 24 luglio 2026 - Sgombero ad Abbiategrasso, dove carabinieri e polizia locale hanno condotto un’operazione congiunta contro le occupazioni abusive di aree dismesse. Il servizio straordinario di controllo del territorio, disposto dalla locale Compagnia, ha visto impegnati i militari della stazione di Abbiategrasso, supportati dal personale del 3° Reggimento carabinieri Lombardia-Cio e dagli agenti del comando. Nove persone vivevano nell’edificio dismesso. L’intervento si è concentrato sull’ex palazzo dell’Agenzia delle Entrate, in via Puecher, un immobile ormai in stato di abbandono e da tempo occupato abusivamente. All’interno della struttura le forze dell’ordine hanno rintracciato in tutto nove persone, che sono state tutte deferite in stato di libertà per violazione di domicilio e invasione di terreni o edifici. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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