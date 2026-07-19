I lavori per la riqualificazione dell’ex sede dell’Agenzia delle Entrate di viale delle Ceramiche a Faenza inizieranno a settembre. La trasformazione durerà sei mesi e prevede la creazione di un centro dedicato ai giovani. La struttura sarà destinata a funzioni legate alle attività giovanili e sociali. Non sono stati comunicati dettagli sul progetto o sui soggetti coinvolti.

I lavori per la trasformazione dell’ex sede dell’Agenzia delle Entrate di viale delle Ceramiche a Faenza in un polo per i ragazzi sono pronti a partire. Il cantiere per la rigenerazione di quell’edificio, che si sviluppa su tre piani, partirà dopo l’assegnazione del bando che è già stato pubblicato. "Il cantiere – spiega l’assessore Davide Agresti – pensiamo possa partire a settembre, con lavori che si protrarranno per circa sei mesi". L’Amministrazione comunale manterrà la gestione diretta su gran parte dello stabile, che si sviluppa su più livelli con vocazioni differenti. Il primo piano, dove si trova la Palestra della Scienza, rimarrà autonomo ed è già operativo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ex sede dell’Agenzia delle Entrate: "Lavori al via da settembre. Sei mesi per il palazzo dei giovani"

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