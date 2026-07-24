Una nuova maschera coreana, la Medicube Zero Pore, ha conquistato il pubblico online. I test condotti evidenziano che si applica facilmente e si rimuove senza residui. La formulazione mira a ridurre i pori e a migliorare l’aspetto della pelle. Non sono stati segnalati effetti collaterali durante l’uso. La maschera è disponibile in commercio e può essere acquistata tramite rivenditori autorizzati.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. La maschera Medicube Zero Pore è l'ultimo grande fenomeno virale legato alla skincare coreana. Da settimane TikTok mi propone visi coperti da uno strato blu che, asciugandosi, lascia comparire puntini scuri sul naso. E il racconto è pressoché sempre lo stesso: l'argilla viene applicata sul viso, passano pochi minuti ed ecco che il prodotto risucchia come per magia tutto ciò che ostruisce i pori. A incuriosirmi, però, non è stato solamente il prodotto, ma anche il suo target di riferimento. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Abbiamo messo alla prova la maschera Medicube Zero Pore, l'ultima ossessione virale di skincare coreana

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