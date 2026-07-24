a14 cantiere nel 2027 lavori per quarta corsia fino allo svincolo con ravenna

Notizia in breve

I lavori per la realizzazione della quarta corsia sull'A14, fino allo svincolo con Ravenna, sono previsti iniziare nel 2027. La decisione è stata comunicata dopo un lungo periodo di discussioni, rinvii e modifiche ai progetti. Il cantiere è stato confermato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, segnando un passo avanti nel processo di sviluppo della tratta autostradale. Le opere riguardano la realizzazione di nuove corsie lungo il tratto interessato, con l’obiettivo di migliorare la viabilità.