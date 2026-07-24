A14 cantiere nel 2027 Lavori per quarta corsia fino allo svincolo con Ravenna
I lavori per la realizzazione della quarta corsia sull'A14, fino allo svincolo con Ravenna, sono previsti iniziare nel 2027. La decisione è stata comunicata dopo un lungo periodo di discussioni, rinvii e modifiche ai progetti. Il cantiere è stato confermato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, segnando un passo avanti nel processo di sviluppo della tratta autostradale. Le opere riguardano la realizzazione di nuove corsie lungo il tratto interessato, con l’obiettivo di migliorare la viabilità.
Dopo oltre trent’anni di discussioni, rinvii e modifiche progettuali, il Passante di Bologna compie un passo avanti. Ieri, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è stato firmato il protocollo d’intesa tra Ministero, Regione Emilia-Romagna, Comune di Bologna e Autostrade per l’Italia che sblocca un’opera strategica per l’intera rete autostradale. L’accordo punta a dare certezza al cronoprogramma e a consentire l’avvio dei primi cantieri nel 2027. L’intesa, sottoscritta dal ministro Matteo Salvini, dal presidente della Regione Michele de Pascale, dal sindaco di Bologna Matteo Lepore, dall’amministratore delegato di Aspi Arrigo... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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