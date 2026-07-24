A Pesaro il lettino che galleggia e non si ribalta | video
A Pesaro, è stato mostrato un video di un lettino che galleggia e non si ribalta. Marco Tontini, giovane con disabilità grave, e altri ospiti del centro Aias hanno avuto l'opportunità di provare una sedia a rotelle innovativa chiamata Sofao’.
Marco Tontini è uno dei giovani con disabilità grave, del centro pesarese Aias. Lui e altri ospiti del Centro Aias hanno potuto sperimentare un presidio d’avanguardia come la sedia a rotelle Sofao'. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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