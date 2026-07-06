orrore in piscina ragazzina si sdraia su un lettino riservato massacrata dalla folla video

Il 24 giugno, in un resort vicino a Barcellona, una ragazza di 13 anni inglese si è sdraiata su un lettino già prenotato, scatenando una rissa tra i presenti. Secondo i media locali, l’episodio si è verificato nell’area piscina della struttura, dove la ragazza si trovava per errore. La scena ha portato a un'aggressione da parte di alcuni ospiti, che hanno reagito violentemente. Non ci sono dettagli su eventuali feriti o conseguenze legali.

Un episodio di violenza si è verificato il 24 giugno in un resort di Santa Susanna, località turistica a breve distanza da Barcellona. Secondo le ricostruzioni dei media locali, una ragazza inglese di 13 anni si sarebbe sdraiata per errore su un lettino già prenotato, dando origine a una rissa nell’area piscina della struttura. Stando a quanto riportato, il cliente che aveva riservato la postazione avrebbe reagito con insulti e, in pochi istanti, sarebbe passato all’aggressione fisica. L’uomo avrebbe afferrato l’adolescente per i capelli e l’avrebbe colpita con pugni, causando momenti di forte tensione tra gli altri ospiti presenti. Rissa in hotel a Santa Susanna: dinamica e feriti. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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