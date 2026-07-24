A Niguarda il Capodanno di Crans-Montana non è mai finito

A Niguarda, per sette mesi, si è continuato a parlare di un evento di Capodanno a Crans-Montana. La vicenda ha coinvolto un medico che, poco dopo l’una e mezza del 1° gennaio, ha ricevuto una chiamata dalla Regione Lombardia e si è trovato già pronto con le valigie. La notizia riguarda un’emergenza collegata a quella data e luogo, senza ulteriori dettagli su cause o sviluppi successivi.

A Niguarda, per sette lunghi mesi, l’emergenza di quel Capodanno a Crans-Montana non si è mai fermata. Quando, poco dopo l’una e mezza del mattino del 1° gennaio, arrivò la telefonata della Regione Lombardia, il professor Franz Wilhelm Baruffaldi Preis aveva già le valigie pronte. Con la moglie stava per partire per l’Argentina. Quel viaggio non è mai cominciato. «Abbiamo disfatto tutto», ha raccontato mercoledì davanti alla Commissione Welfare e Salute di Palazzo Marino. Da quel momento, per il primario del Centro ustioni di Niguarda e per centinaia di professionisti dell’ospedale milanese, è iniziata una corsa che dura ancora oggi. Più che un’audizione, quella andata in scena in Consiglio comunale è stata una testimonianza. 🔗 Leggi su Laverita.info

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