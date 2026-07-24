A Napoli stazioni bus sporche e infestate da blatte gli autisti | Ci salgono nei capelli

A Napoli, le stazioni degli autobus sono state descritte come sporche e infestate da scarafaggi, secondo i commenti degli autisti durante una riunione in commissione Trasporti. Gli autisti hanno riferito che gli insetti entrano nei veicoli e si posano sui passeggeri, anche nei capelli. L'azienda di trasporto pubblico ha annunciato un intervento immediato di deblattizzazione per risolvere il problema.

La denuncia dei dipendenti Anm in commissione Trasporti al Comune: "Stazioni bus sporche e con scarafaggi". L'azienda dei bus dispone un'immediata deblattizzazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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