A fallire qui è il buonismo non lo Stato

L’opposizione ha reagito commentando la morte di un immigrato a Bologna, trasformandola in una questione politica, mentre non ha mostrato solidarietà per una madre italiana uccisa in un attentato. La discussione si concentra sulla mancanza di empatia politica, anziché sul fatto che ci sia stato un omicidio. La polemica si accende nel momento in cui si confrontano due eventi tragici, uno di natura violenta e uno di perdita personale.

L’opposizione, che per una madre italiana falciata da un attentatore non riesce a piangere, trasforma la morte di un immigrato a Bologna in una battaglia politica. Non riuscendo ad ammettere che a fallire sono state l’accoglienza e l’ideologia di certe toghe. La morte dell’immigrato marocchino Fakir Abderrahim ha scatenato violenti scontri e polemiche a non finire. Quella di Monica Esposito, deceduta in seguito alle ferite riportate nell’attentato compiuto due mesi fa da un altro marocchino, Salim El Koudri, invece ha suscitato pochissime reazioni. Per Elly Schlein, la fine del quarantaduenne africano, spirato mentre era in preda a una crisi psichiatrica e una pattuglia della polizia cercava di renderlo inoffensivo e consegnarlo agli infermieri, rappresenta un fallimento dello Stato. 🔗 Leggi su Laverita.info

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