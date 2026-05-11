A 19 anni, mentre in Italia molti ragazzi sono ancora indecisi tra studi e prime esperienze, nel suo caso ha deciso di trasferirsi negli Stati Uniti per dedicarsi alla progettazione di un razzo. La sua scelta lo ha portato a lavorare in un settore tecnico avanzato, lontano dalla strada tradizionale percorsa dai coetanei. Filippo De Angelis ha già affrontato sfide significative per realizzare i propri obiettivi.

A 19 anni, mentre molti suoi coetanei stanno ancora cercando di orientarsi tra università e prime scelte, Filippo De Angelis ha già attraversato un oceano – fisico e culturale – per costruire il proprio futuro. Oggi studia ingegneria chimica alla Rice University, negli Stati Uniti, dopo un percorso scolastico in Italia concluso con il massimo dei voti al liceo scientifico. Ma la sua non è la storia di una fuga da un sistema percepito come inadeguato. Al contrario. “Io credo che il sistema scolastico italiano sia uno dei migliori al mondo, forse anche meglio di quello statunitense”, spiega a ilfattoquotidiano.it. Ma allora perché trasferirsi negli States? “La vera differenza sono le esperienze.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “In Italia la paura di fallire ti blocca, qui negli Stati Uniti a 19 anni lavoro per costruire un razzo”

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