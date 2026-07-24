A Cadoneghe, una squadra di calcio ha partecipato a un torneo con il progetto Equal Play, sostenuto dalla Fondazione Cannavò. L'iniziativa mira a promuovere valori di inclusione e rispetto nel calcio. La partita si è svolta senza incidenti, con i giocatori che hanno rispettato le regole e dimostrato fair play. La partecipazione si è conclusa con un risultato positivo, senza incidenti o controversie.

Quando il calcio incontra i valori giusti, a vincere la partita è l’intera comunità. E proprio questo è successo a Cadoneghe, dove la squadra di casa entra a far parte della grande famiglia di Equal Play, il progetto di Gruppo Polis che trasforma lo sport in occasione per parlare di contrasto alla violenza di genere e che gode del sostegno di Fondazione Candido Cannavò per lo Sport. Martedì 23 giugno, presso la sede di Unione Cadoneghe Calcio, il presidente Gianfranco Boscolo ha apposto la propria firma sul Patto Equal Play, aderendo ufficialmente al progetto e dimostrando l’impegno concreto della società a favore del rispetto e della parità. Ad accogliere quella firma c’era anche Luigi Sposato, presidente di Eurointerim S. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

© Video.gazzetta.it - A Cadoneghe il calcio sarà Equal Play, iniziativa sostenuta dalla Fondazione Cannavò

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