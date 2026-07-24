AAA Raffaella cercasi! Le audizioni il 23 settembre

Da romadailynews.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A.A.A.  RAFFAELLA CERCASI! La ricerca della protagonista di RAFFAELLA – Il Musical prosegue. Il prossimo 23 settembre, il Teatro Brancaccio di Roma ospiterà una nuova giornata di audizioni: mentre continua la selezione per trovare la protagonista che interpreterà Raffaella Carrà, saranno aperti anche i casting per l’integrazione dell’ensemble e dei ruoli. Bando di audizioni. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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