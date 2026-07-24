Il 26 luglio 2016, due uomini armati hanno preso in ostaggio e ucciso il parroco di Saint-Étienne-du-Rouvray durante una messa. Gli aggressori avevano giurato fedeltà allo Stato Islamico. A dieci anni dall’omicidio, il padre Bour ha affermato che molte persone respingono la violenza.

Il 26 luglio 2016 l'assassinio del parroco di Saint-Étienne-du-Rouvray, nel nord della Francia, per mano di due fanatici che avevano giurato fedeltà allo Stato Islamico. Il domenicano direttore del Servizio nazionale di dialogo islamo-cristiano: "La Chiesa di Francia ribadisce che non può accettare si ritengano tutti i musulmani responsabili della morte del religioso, né responsabili di tutti gli atti terroristici commessi da persone cadute in un’ideologia mortifera" . 🔗 Leggi su Vaticannews.va

© Vaticannews.va - A 10 anni dall’omicidio di Hamel, padre Bour: sono tanti a respingere la violenza

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