72 Hours una commedia che non sfrutta il proprio potenziale
Una chat di gruppo sbagliata, un addio al celibato a Miami e un dirigente quarantenne disposto a tutto pur di sembrare ancora “uno dei giovani”. 72 Hours, nuova commedia Netflix diretta da Tim Story, parte da un’idea che avrebbe potuto dare vita a una brillante satira sul divario generazionale e sul bisogno di restare sempre al passo con le tendenze. Purtroppo il film non riesce quasi mai a sfruttare davvero questo spunto. Tra inseguimenti improbabili, criminali, equivoci e una trama sempre più caotica, finisce per perdere di vista ciò che aveva di più interessante. Un’idea semplice che si complica inutilmente. Una scena di 72 Hours. Fonte: Netflix. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it
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